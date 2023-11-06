Denizli’de İsrail ürünlerine boykot! Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi...

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki sosyal tesislerde, İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı bildirildi.

Boykot kararı, kurumların sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın paylaşımında, "Büyükşehir Belediyemize ait tüm tesislerde İsrail'in Gazze ve Kudüs'te, Mescidi Aksa üzerinde uyguladığı zulmün yanında yer alan markaların ürünlerine yer yok! Zulme ve haksızlığa karşı duruşumuzu sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pamukkale Üniversitesinin paylaşımında da "Pamukkale Üniversitemizin sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünler ve Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markalar bulundurulmayacaktır." denildi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağını bildirdi.