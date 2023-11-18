Denizli’de ilginç olay! Önce vurdu sonra hastaneye yetiştirdi

Denizli'de, dün gece saatlerinde B.S., adlı kişi arkadaşı H.S. tarafından hastaneye kafasından vurulmuş halde araçla getirildi. Ağır yaralanan B.S.'nin tedavisi hızlı şekilde başlarken H.S.' de ekiplerce gözaltına alındı.

Verdiği ilk ifadede ne olduğunu bilmediğini söyleyen şüpheli H.S., yapılan inceleme sonrasında polislerin konuyu anladığını fark ederek arkadaşı B.S.'yi kendisinin silahla vurduğunu itiraf etti. Şüpheli H.S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken ağır yaralanan B.S.'nin de tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastaneye getirilen otomobil ise güvenlik ve inceleme amaçlı otoparka çekildi.