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Haberler Denizli İnsanlığın öldüğü an

İnsanlığın öldüğü an

Göğsünden bıçaklanan Afgan uyruklu genç, son bir gayretle evden sokağa çıkıp yardım istedi. Biri onu 10 dakika mesafedeki hastaneye götürse belki de yaşayacaktı. Ancak kimse yardım etmeyince yol ortasında can verdi.

SEBAHATTİN ALP
İnsanlığın öldüğü an

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

DENİZLİ'DE toplum olarak duyarsızlıkta ulaştığımız son noktayı gösteren ibretlik bir olay yaşandı. Pamukkale'ye bağlı Kuşpınar Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan kaporta ustası Afganistan uyruklu Amiri Asheghossein (24), evine gelen bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçaklanan genç, can havliyle yarı çıplak halde sokağa fırladı.

SOKAKTA YERE YIĞILIP KALDI

ETRAFTAKİLERDEN yardım isteyen hatta yoldan geçen araçları bile durdurmaya çalışıp hastaneye götürmeleri için yalvaran Amiri Asheghossein'e kimse el uzatmadı. Daha fazla dayanamayarak kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz genç, meraklı bakışlar arasında yol ortasında kan kaybından yaşamını yitirdi. Amiri'nin öldüğü yerin üniversite hastanesine arabayla sadece 10 dakika uzaklıkta olduğu öğrenildi.

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Etraftakilerin meraklı bakışları arasında kaldırımda kanlar içinde yatan Amiri Asheghossein (24), yarım saat sonra aşırı kan kaybından son nefesini verdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde talihsiz genç için artık çok geçti.

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