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Haberler Denizli Hırsızların yeni yöntemi: Kapı deliğine kâğıt parçası

Hırsızların yeni yöntemi: Kapı deliğine kâğıt parçası

SEBAHATTİN ALP
Hırsızların yeni yöntemi: Kapı deliğine kâğıt parçası
DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde bir apartmanı mesken belirleyen hırsızlar, bayram öncesinde ve sonrasında kapı dürbünlerine boş kağıt parçaları yapıştırdı. Tekrar aynı apartman dairesine giden hırsızlar kapı dürbünlerinden kağıt parçalarının alınmamasından dairede yaşayanların eve uğramadığını fark ederek hedef belirledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlar önce dairenin önünde bir süre bekliyor. Ardından kapıyı açmayı başaranların içeri girdiği görülüyor. Kadın hırsızlardan birinin rahat tavırları ve gülmesi ise dikkatlerden kaçmıyor
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