Domuz kurşunlu kanlı pusu

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Kargılık Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Akdağlı (60) ve eşi Cennet Akdağlı'ya (55) alışveriş yaptıktan sonra kırsal mahalledeki evlerine dönmek üzereyken oğulları tarafından kurulan pusunun detayları ortaya çıktı. Sepetli motosikletleriyle seyir halinde olan çifte av tüfeğiyle ateş açıldı.

Motosikletin arkasında oturan Cennet Akdağlı'ya isabet ederek bel kısmından giren domuz kurşunu, Yaşar Akdağlı'nın da omurga kemiğini parçaladı.

Cennet Akdağlı, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yaşar Akdağlı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına aldı.

Kan donduran olayın ardından cinayet ihbarını yapan çiftin 23 yaşındaki oğulları Hakan Akdağlı, çelişkili ifadeler verse de suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. İfadesinde "Babam, bana eziyet edip dövüyordu. Amacım korkutmaktı. Dönüşlerini bekledim, saklandım arkalarından ateş ettim. Silahı sakladım, sonra babam aradı koşarak yanına gittim. Yardım ettim ambulans çağırdım" ifadelerini kullandı. Katil oğul, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARDIM ÇAĞRISI

Anne Cennet Akdağlı'nın cenazesi Kargılık Mahalle Mezarlığında toprağa verilirken, entübe edilen baba Yaşar Akdağlı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kendisine şiddet uyguladıklarını iddia ettiği anne babasına pusu kuran ve ihbarda bulunarak suçunu örtbas etmeye çalışan Hakan Akdağlı'nın hem annesini hem de babasını öldürmeyi planladığı ancak açılan ilk ateş sonrası boş kartuşun namluda sıkışması sonucu tüfeği ikinci kez dolduramadığı öğrenildi. Bu sayede hayatta kalan babanın ilk olarak kendisini öldürmeye çalışan oğlunu arayarak yardım istediği ortaya çıktı.