Zap Suyu’nda yürekler yandı

Hakkari - Çukurca karayolu Şine bölgesinde önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Denizli nüfusuna kayıtlı polis memuru Cihat Yıldız'ın (31) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Zap Suyu'na uçtu. Kazada sürücü ile Hakkari Şehit Çetin Deniz Ortaokulu'nda öğretmen olan eşi Antalya nüfusuna kayıtlı Ayşe Çisem Yıldız (30) ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayşe Çisem Yıldız'ın cenazesi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından öğretmenlik yaptığı Ortaokulu'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Öğretmen eşiyle kazada yaralanan polis memuru Cihat Yıldız da tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

ÖLÜM BİLE AYIRAMADI

Hakkari'de görev yapan polis memuru Cihat Yıldız ve öğretmen eşi Ayşe ÇisemYıldız'ın cenazeleri, Antalya Kumluca Eski Cami'nde kılınan ikindi namazına müteakip Kumluca Gücük Mezarlığı'na defnedildi. Yıldız'ın ölümü, görev yaptığı okuldaki meslektaşları, veli ve öğrencilerini yasa boğdu. Sınıf öğretmenliği yaptığı 6/A sınıfında öğrenci ve velileri, Ayşe öğretmenin masasına fotoğrafının bulunduğu çiçekler koydu.