Babadağ’daki yangın 22 saatte kontrol altına alındı

DENİZLİ'NİN Babadağ ilçesi Yeniköy ve Kelleci Mahallelerinde yıldırım düşmesi sonucu birçok noktada orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla havadan sürdürülen çalışmalar sonlanırken, Antalya, İzmir, Burdur, Manisa ve Kütahya illerinden takviye desteğe gelen orman ve itfaiye ekipleri ile Denizli ve çevre illerden sivil toplum kuruşları desteğe gelerek gece boyu alevlere müdahale etti. Ekiplerin cansiperane mücadelesi sonucunda alevler 22 saatin ardından kontrol altına alındı.