  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Hem öksüz hem yetim kaldılar

Hem öksüz hem yetim kaldılar

Konya’ya bağlı Karapınar ilçesinden Denizli’ye dönen bir otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. İki ayrı araçta bulunan 2 bebek ise yaralı olarak kurtuldu

SEBAHATTİN ALP
Hem öksüz hem yetim kaldılar

Karapınar - Konya Karayolunun 3. kilometresinde saat 03.20 sıralarında 30 yaşındaki polis memuru Yusuf Yılmaz idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hüseyin Kart'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yusuf Yılmaz ile aynı araçta bulunan 27 yaşındaki Zeynep Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

HURDAYA DÖNDÜ

Diğer aracı kullanan ve Denizli'den bayram dolayısı ile Konya'da bulunan Hüseyin Kart (31) ile eşi Şeyma Kart (30) kaldırıldıkları Karapınar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada hurdaya dönen iki araçta bulunan 6 aylık Meryem Hira Yılmaz ile 2 yaşındaki Nisan Kart adlı bebekler ise Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Tedavi altında bulunan 2 bebeğin her iki araçta kazada hayatlarını kaybeden çiftlerin olması yürek dağladı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA