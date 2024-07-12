Merkezefendi Belediyesi’nin skandalına tepkiler dinmiyor: İlla heykel yapacaklarsa, 15 Temmuz kahramanlarının heykelini yapsınlar...

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin Selçukbey Mahallesinde bulunan Şehitler Anıtı'ndaki tank maketini kaldırıp, yerine demokrasi kılıfına sığınarak heykel yapacak olmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Siyasilerin ve vatandaşların ardından bir tepki de 15 Temmuz gecesi Denizli ve Söke'den Ankara'ya sevk edilecek 580 komandoyu canını oryaya koyarak Çardak Havaalanı yolunda durduranlar arasında yer alan Elif Dağdelen'den geldi.

Milletin kırmızı çizgisine dokunmayın

Zifiri karanlıkta hiç tereddüt etmeden Çardak Havaalanı yolunda gövdelerini siper ederek yolu kesip, askerlere geçit vermeyenler arasında ki Dağdelen, heykel projesine tepki gösterdi.

"DEMOKRASİ İÇİN DARBEYE GÖĞÜS GERMİŞİZ, CAN VERMİŞİZ"

2 çocuk annesi Dağdelen, " Tutturmuşlar heykel de heykel. Bundan daha iyi demokrasi davası olur mu demokrasi için darbeye göğüs germişiz can vermişiz Çok istiyorlarsa bizim heykelimizi yapsınlar. Gecenin bir yarısı 580 komandoyu Ankara'ya sevk edilmeden durduranlar biziz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine çoluk çocuk hemen havaalanı yoluna koştuk.

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Tehditlere pabuç bırakmadık. Canımız pahasına askerleri durdurduk. Ben, askeri aracın içine girip kontak anahtarını aldım. Böyle bir figür le heykel olabilir. Merkezefendi Belediyesi, memlekete bir iyilik yapacaklarsa, bizim heykelimizi yapsınlar. İster Denizli girişine, ister havaalanı yoluna koysunlar heykellerimizi. Ama bizlerin heykelini yapmaya, onların betonları ve yürekleri yetmez. Onların derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek" dedi.