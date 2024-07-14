Çavuşoğlu’nun karnesi zayıflarla dolu

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçimin ardından geçen 3,5 aylık dönemde hiçbir yeni proje başlatamayan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Çavuşoğlu'nun 3,5 aylık karnesinin zayıflarla dolu olduğuna dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Güngör, "Çavuşoğlu'nda laf çok iş yok" dedi. Başkan Çavuşoğlu'nun Denizlispor Başkanı ve yönetimine karşı kaba tavırlar sergilediğini belirten Güngör, "Başkan Çavuşoğlu, seçim çalışmalarında omzunda Denizlispor atkısıyla dolaşıp her yerde, Denizlispor ve taraftar guruplarına vaatler verdi. Denizlispor'u siyaseti alet etti. Seçim bitti hepsi unutuldu. Kendisini ziyaret eden Denizlispor Kulüp Başkanımıza ve beraberindekilere, makama yakışmayacak kabalıkta tavır sergilemiş. Haliyle de Denizlispor'a gönül vermiş milyonlarında tepkisini almayı başardı" dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör

CAMİ GİRİŞİNE EKRAN

Milli maçı bahane eden Çavuşoğlu'nun, maç saatiyle yatsı namazı saatinin çakışmasına rağmen dev ekranı Sevindik Camisinin ana giriş kapısına kurduğunu belirten Güngör, "Namaz saatinde cami önüne dev ekran kurarak maç izletmek, ibadetlerini yerine getirmek isteyenlere karşı da büyük saygısızlığa neden olmuştu. Seçim vaatlerinin hiçbirini yerine getirmeyen, getirmek içinde bir çabası bulunmayan Başkan Çavuşoğlu'nun 3,5 aylık görev süresinde karnesi zayıflarla dolu. Halkımız yaşananları görüyor. Her şeyin en güzelini hak eden Denizlili hemşerilerimiz, başta büyükşehir belediye ve ilçe belediyelerinden artık mazeret değil, hizmet bekliyor. Denizli'miz bunları hiç hak etmiyor. Bizde diyoruz ki 'Çavuşoğlu'nda laf çok iş yok' diye konuştu.

KRİZ İSTİFA GETİRDİ

Öte yandan zor günler geçiren Denizlispor'da Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ipler tamamen koparken, yaşanan gerginlik sonrası, yeşil siyahlı yönetimde CHP'ye yakınlığı ile bilinen 2 yöneticinin istifa ettikleri bilgisi geldi. Taraftarlar sosyal medya hesaplarından Başkan Ahmet Yalın Yıldırım'a destek mesajları atarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu topa tuttular. Kulübün Hukuk İşlerinden Sorumlu yöneticilerinden Avukat Anıl Aba ile Avukat Cengiz Kılıç'ın yaşanan gerginlikler üzerine, görevlerini bıraktıkları ortaya çıktı. Aba ve Kılıç, başkan Yıldırım'ın zehir zemberek açıklamalar yaptığı basın toplantısına da katılmamıştı. Başkan Ahmet Yalın Yıldırım ise, " İster istemez belediye ile işi olan olabilir. Ben bunları kendi adıma söylüyorum. Yönetimdeki arkadaşların hepsi, verecekleri kararda özgürler. Ayrılabilirler. Kimseyi zor durumda bırakmak istemem. Herkes bu konuda takdir hakkını, kendinden yana kullanabilir. Anlayışla karşılarız" dedi.

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