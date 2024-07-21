Çavuşoğlu çark etti maaşlar 25 bin TL oldu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra, seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmeyen Bülent Nuri Çavuşoğlu, skandallarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Göreve başlar başlamaz Denizlispor'un işlettiği otopark ile otobüsü elinden alıp, Atatürk Stadı'nın tahsisini Denizlispor'a yapmaktan vazgeçen Çavuşoğlu, seçim meydanlarında verdiği sözlerini de unuttu.Seçim öncesi meydanlarda PERAŞ çalışanlarına sosyal haklar ile 25 bin lira maaş vaat eden Çavuşoğlu, koltuğa oturduktan sonra bu sözü sanki kendisi vermemiş gibi açıklamalara imza attı. Çavuşoğlu'na tepki gösteren Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez'in, "Ek protokol sözünü tut başkan" çağrısını Yeni Asır Gazetesi, 'Seçimi Kazandı, sözünü unuttu' başlığıyla haberleştirmişti. Haberin çıkmasının ardından taraflar masaya oturdu ve beklenen gelişme nihayet yaşandı. Toplantı sonrası müjdeli haber geldi.

6 AY MAAŞA YANSIYACAK

Çavuşoğlu ile Hizmet-İş Şube Başkanı Sezai Söylemez'in attığı imzalarla, 3 bin 14 PERAŞ personelinin en düşük ücreti 25 bin lira oldu. "Emekten yana dayanışmayı sürdüreceğiz" aralığında olanlara 15 bin 780 lira sosyal destek zammı öngörülürken, bu zam 6 ay boyunca maaşlara 2 bin 630 lira olarak yansıtılacak. Yapılan düzenleme ile 24 bin lira ve üzerinde maaşı olanlar da aylık 1500 liradan toplamda 9 bin lira sosyal destek zammı alacak. Hizmet-İş Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, imzalanan ek sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, konuyu gündeme taşıyan Yeni Asır Gazetesine teşekkür etti.

Seçimi kazanınca maaş sözünü unuttu