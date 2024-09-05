Çavuşoğlu senin derdin nedir!

Seçildiği günden itibaren imza attığı birçok kararla tepki çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeni bir skandala daha imza attı. Çavuşoğlu, şimdi de kafayı genç, yaşlı ve çocukların Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiği kurslara taktı. Denizli Büyükşehir Belediye eski Başkanı Osman Zolan döneminde mahallelerde açılan sosyal etkinlik merkezlerinde, etüt çalışmaları bitince, bir bölüm kuran kursları olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Kur'an kurslarında genç-yaşlı onlarca vatandaş hizmet alıyordu.

Yaklaşık 7 yıldır süren bu uygulama, Büyükşehir Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından bundan böyle keyfi bir kararla sona erdirildi. 2017'den bu yana sosyal etkinlik merkezlerinde faaliyet gösteren Kur'an kursları, Çavuşoğlu'nun talimatı ile tek tek kapatılmaya başlandı. Kur'an Kursu yetkilileri, gelen görevlilere gerekçe sorduklarında ise, tasarruf tedbirleri ve Belediye'nin yeni taşınmaz edinemediği için söz konusu binaya ihtiyaç duyduğu yönünde bir cevap aldı.

Talimat sonrası sosyal etkinlik merkezlerindeki kurs sınıfları apar topar boşaltıldı.

"DERHAL BOŞALTSINLAR"

Kur'an kurslarında mahalledeki genç-yaşlı herkese dini eğitim ve Kur'an-ı Kerim öğretildiğini belirten kurs çalışanları, karara anlam veremediklerini dile getirirken, "Kurslardaki masa sandalye ve diğer eşyaları apar topar çıkarmamız istendi. Çabuk çıkın yoksa biz boşaltırız ve ne var ne yok hepsini sokağa bırakırız diye de tehdit ettiler" sözleriyle yaşananların vahamiyetini gözler önüne serdiler. Öte yandan, Büyükşehir Başkanı Çavuşoğlu'nun katıldığı bir toplantıda, skandal yorumlarda bulunduğu öğrenildi.

Çavuşoğlu, toplantı masasında bu akıl almaz kararı alırken, "Buralarda ne öğretiyorlar ki, ben sadece Kur'an öğrensinler diye para ödemem, söyleyin derhal boşaltsınlar" sözlerini kullandığı ileri sürüldü. Bu talimat üzerine kurs yetkililerine sözlü yapılan bildirimde, binalar verilen süre zarfında boşaltılmadığı taktirde eşyaların dışarı atılacağı tehdidinde bulunulunca, kuran kursları apar topar boşaltılmaya başladı. Denizli'de herkesi şoke eden bu karar sonrası, vatandaşlar da yaşananlara tepki gösterdi.