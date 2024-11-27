Denizli’de boş arazide kemik parçaları bulunmuştu! Kime ait olduğu ortaya çıktı

Denizli'de 2 Temmuz günü akşam saatlerinde evden çıkan Nazife Demir'e (75) bir daha ulaşılamadı. Çocukları bir yandan, emniyet güçleri ise bir diğer yandan kayıp Alzheimer hastası Nazife Demir'i bulmak için son görüldüğü bölgede arama çalışmalarını günlerce sürdürdü. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Demir'in son görüldüğü ve muhtemel gidebileceği güzergahlarda yapılan arama çalışmaları sırasında 18 Ekim'de boş arazide insan kemiklerine ulaştı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin topladığı kemik parçaları incelenmek üzere Krimal Daire Başkanlığına gönderildi.