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Denizli'de sudan sebep cinayet: 2 ölü

Denizli'nin Çameli ilçesinde aralarında sulama suyu sırası yüzünden geçmişe dayalı husumet bulunan iki komşu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sudan sebep çıkan kavgada bahçe komşusunu tüfekle öldüren çiftçi, aynı silahla intihar etti.

İHA
Denizli’de sudan sebep cinayet: 2 ölü

Denizli'nin Çameli ilçesinde sulama suyu sırası yüzünden bahçe komşusunu tüfekle öldüren çiftçi, aynı silahla intihar etti.

Denizli’de sudan sebep cinayet: 2 ölü

Olay, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarında sulama suyu sırası yüzünden geçmişe dayalı husumet bulunan Veli Say (70) ile bahçe komşusu Necati Gözen (52) bugün öğleden sonra yine karşı karşıya geldi. İki arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede tehdit ve hakaretlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada öfkesine hakim olamayan Veli Say, yanında getirdiği av tüfeğiyle bahçe komşusu Necati Gözen'e ateş ederek öldürdü. Su meselesi yüzünden katil olan Veli Say, ay silahla kendisine de ateş ederek yaşamına son verdi.

Denizli’de sudan sebep cinayet: 2 ölü

Olayda hayatını kaybeden iki çiftçi, silah sesini duyan vatandaşlar tarafından ölü olarak bulundu. Hayatını kaybeden Veli Say ve Necati Gözen'in cenazeleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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