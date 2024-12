Denizli’de sudan sebep cinayet: 2 ölü

Olay, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarında sulama suyu sırası yüzünden geçmişe dayalı husumet bulunan Veli Say (70) ile bahçe komşusu Necati Gözen (52) bugün öğleden sonra yine karşı karşıya geldi. İki arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede tehdit ve hakaretlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.



Kavgada öfkesine hakim olamayan Veli Say, yanında getirdiği av tüfeğiyle bahçe komşusu Necati Gözen'e ateş ederek öldürdü. Su meselesi yüzünden katil olan Veli Say, ay silahla kendisine de ateş ederek yaşamına son verdi.