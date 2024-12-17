Denizli’ye yeni aile sağlık merkezi müjdesi

DENİZLİ İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Acıpayam ilçesinde sağlık tesislerinde yerinde değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, ilçede merkezinde yeni Aile Hekimliği Birimleri açılacağını belirterek Aile Sağlığı Merkezi planlaması yapılan binada incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Öztürk, daha önce Acıpayam İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılan ve tadilattan geçen binada incelemelerde bulunarak, yeni Aile Sağlığı Merkezi açılacağının bilgisini verdi. İlçede Aile Hekimi sayısını arttıracaklarını vurgulayan Öztürk, "Aile Sağlığı Merkezlerimizin, sağlık hizmetleri açısından önemi çok büyük olup bu merkezlerimizde tanı ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile birlikte, vatandaşlarımıza sağlık danışmanlığı, aile planlaması ve koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmekteyiz" diye konuştu.