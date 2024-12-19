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Denizli'de firari hükümlü kıskıvrak yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, Jandarma, hakkında 6 suçtan 13 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'nin (28) saklandığı tırda yakalayarak cezaevine gönderdi.

AA

Giriş Tarihi:

Denizli’de firari hükümlü kıskıvrak yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı tırda yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Jandarma, hakkında 6 suçtan 13 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'nin (28) Kocabaş Mahallesi'ndeki tır parkında saklandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Parktaki tırda yakalanan S.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Öte yandan S.Ç'ye yer sağladığı belirtilen O.F'ye "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapıldı.

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