Ege’nin o ili organ bağışında rekor kırdı

Denizli'de organ bağışına dikkat çekmek, konunun önemini vatandaşlara anlatmak ve bağışta bulunan kişi sayısını arttırarak organ bekleyen hastalara umut olabilmek için 2019 yılında başlatılan Her Bağış Yeni Bir Hayat projesi güçlenerek ve yeni rekorlar kırarak yoluna devam ediyor. Proje kapsamında ilde kamu kurumları, belediyeler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri gibi yerlerde açılan organ bağış stantları ve verilen eğitimlerle organ bağışına dikkat çekiliyor, vatandaşla organ bağışının önemi anlatılıyor. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışı konusunda yapılan bu çalışmalar rakamlara da yansıdı.

"Milyon nüfus başına düşen organ bağışı sayılarında (PMP) Türkiye 1'siyiz"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Her Bağış Yeni Bir Hayat projesinin başladığı günden bu yana büyük önem verdiklerini, Denizli halkının da organ bağışında bulunarak bu projeyi sahiplendiğini söyledi. 2019 yılında başlatılan Her Bağış Yeni Bir Hayat projesi ile organ bekleyen hastalara umut olmaya devam ettiklerini belirten Uz. Dr. Öztürk, "Denizli'de organ bağış sayılarının az olmasından yola çıkarak 2019 yılında başlattığımız Her Bağış Yeni Bir Hayat projesi ile organ bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyoruz. Proje kapsamında 2024 yılında Denizli'de 6 bin 501 kişi organ bağışında bulunarak milyon nüfus başına düşen organ bağışı sayılarında (PMP) Türkiye 1'siyiz. Bugüne kadar yapılan organ bağış sayılarının toplamına bakacak olursak da Türkiye'de İzmir, İstanbul, Manisa, Kocaeli ve Balıkesir'den sonra 30 bin 101 bağışla 6. sıradayız. Elde ettiğimiz başarılarda emeği olan sağlık çalışanlarımızı canı gönülden kutluyor, teşekkür ediyorum.

Projemizin ikinci hedefi olan kadavra organ bağış sayılarında da 2024 yılında 34 beyin ölümüne karşılık 11 kişiden organ bağışı yapıldı. Ülkemizde kalp, böbrek, karaciğer, pankreas, kemik ve kemik iliği, akciğer, ince bağırsak, kalp kapağı, kornea, kol ve deri nakli yapılabilmektedir. 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes 2238 sayılı yasaya göre organlarının tamamını ya da bir bölümünü bağışlayabilir. Unutmamalıyız ki bir gün organ bekleyen biz ya da en sevdiğimiz olabilir. Bu nedenle gelin siz de bağışta bulunarak bir hayat kurtarın" dedi.