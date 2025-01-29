Çocuklarını yaşatmak için kendini feda etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir evde çıkan yangından 3 çocuğunu kurtaran anne yaşamını yitirdi. Acı olay, önceki gün 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın 4'üncü katında oturan Suriye uyruklu 5 kişilik ailenin evinde sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. Alevleri fark eden anne Esraa Alola (26), Kevser Jebbi (7) ve Fatıma Jebbi'yi (9), evden çıkarttı. İki kardeş aşağı inerek komşulardan yardım istedi. Bu sırada alevlerin sardığı odada uyuyan 1 yaşındaki Ayan Jebbi'yi kucağına alan anne, battaniyeye sarıp apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden vatandaşların açtığı battaniyeye bıraktı. Saniyeler sonra da yoğun dumandan etkilenerek bayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına aldıktan sonra talihsiz kadının cesedini buldu. Annesi tarafından aşağı atılarak kurtarılan Ayan Jebbi'nin vücudunda ise hafif yanıklar olduğu belirlenerek, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.