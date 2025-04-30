“Okulumda Kan’panya” projesi umut oldu

DENİZLİ'DE veliler ve öğrencilerin kan bağışının önemi konusunda bilgilendirildiği projenin tanıtımında konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, "İnşallah bundan sonra da hep birlikte bütün kurumlarımızda, okullarımızda bu kampanyaların sürdürülmesi için gayret içerisinde olacağız" dedi. Denizli'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Kan Bağışı Merkezi iş birliğinde başlatılan "Okulumda Kan'panya" projesi kapsamında veliler ve öğrencilere kan bağışının önemi anlatıldı. "Okulumda Kan'panya" projesi çerçevesinde Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı etkinliğinde veliler ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Önemli bir farkındalığa imza atan öğretmen ve velilere teşekkür eden Vali Ömer Faruk Coşkun, kan bağışına verdikleri desteklerden dolayı okul müdürlerine plaket takdim etti.