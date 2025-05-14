Denizli'deki isim değişikliği davalık oldu!

Denizli'deki Kongre ve Kültür Merkezi'nden Nihat Zeybekci'nin adının kaldırılması değişikliği kararı valilik tarafından onanmadı. Kararı yargıya taşıyacaklarını ifade deden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, onanmasa bile merkezin isminin kendisi için 'Pamukkale Kongre ve Kültür Merkezi' olacağını ifade etti.