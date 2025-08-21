Masa başından gökyüzüne! Nurgül Tunç Hasçelik Denizli'nin ilk kadın balon pilotu!

"Çevremdekiler 'Sen nazik ve kibarsın, sen kadınsın, bu erkek işi yapamazsın' diyenler, bu işi yapabildiğimi görünce özür diliyorlar. Eğitime başladım ve birçok erkekten daha iyi yapabildiğimi anladım" diyen Hasçelik, "Balonlara hayrandım. Pilotlara özeniyordum. Çok etkilendim. Yapmak istedim. Bir kadın olarak gurur verici bir durum, bir kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir iş yok" ifadelerini kullandı. Nurgül Tunç Hasçelik, turistleri Pamukkale semalarında eşsiz manzarayla buluşturuyor.

'DİKKAT VE PLAN GEREKİYOR'

KADIN pilot görenlerin şaşırdıklarını söyleyen Hasçelik, şöyle devam etti: "Kadın pilot olunca daha güven verdiklerini söylüyorlar, daha özenli oluyor diyorlar. Bu iş en çok dikkat ve plan gerektiren bir iştir. Güç arkada kalıyor. Hava sert olursa ve dikkatli plan yapmazsak kötü sonuç alınabilir. Dikkat ve plan yapıldığı sürece balonun hiçbir tehlikesi yoktur."