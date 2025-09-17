Hafize Nine’yi evlat zulmü yıktı

DENİZLİ'DE doktor oğlu Mehmet Gümüş tarafından para vermediği için dövülerek hastanelik edilen Hafize Gönül Gümüş, günlerce yoğun bakım servisinde tedavi görmüş, daha sonra da huzurevine yerleştirilmişti.

'KAHRINDAN ÖLDÜ'

60 yaşındaki talihsiz kadının bir süre önce beyin kanaması geçirdiği dün sabah da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hafize Gönül Gümüş, doktor oğlunun şiddeti sonucu tanınmaz hale gelmişti. Gümüş, yaşadığı dramın infial yaratmasının ardından huzurevine yerleştirilmişti.

Gümüş'ün kardeşi Ali Çatlık, "Oğluna çok düşkündü, eziyetleri çok üzdü. Ablam kahrından öldü" diye konuştu.