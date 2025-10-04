Elmacılığın kalbi Çivril’de sezon bereketle açıldı

TÜRKİYE'NİN önemli elma üretim merkezlerinden Denizli'nin Çivril ilçesinde 2025 sezonunun ilk hasadı yapıldı. Ülke üretiminin yüzde 2.6'sını karşılayan ve Ege Bölgesi'nde 1. sırada yer alan Denizli'nin elma üretimindeki lokomotifi Çivril ilçesi, bereketli bir sezon geçiriyor. Çivril ilçesine bağlı Balçıkhisar Mahallesi'nde 7 dekarlık elma bahçesinde üretim yapan Ahmet Kurt'a ait elma bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Ömer Faruk Coşkun, "Çivril ilçesinde bu yıl 4 bin 700 hektarda yaklaşık 118 bin ton rekolte beklenmektedir" dedi.