Bıçaklı kavgaya karışan kardeşlerden biri öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde köy kahvesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Çivril ilçesi Yahyalı Mahallesi'nde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işi ile uğraşan iki ailenin üyeleri köy kahvesinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Y., Cengiz Berber ve kardeşi Gökhan Berber'i bıçakla yaraladı. Kahvede bulunanların müdahalesi ile taraflar ayrılırken olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan kardeşlerden Cengiz Berber, kavgayı ayıran vatandaşlar tarafından özel araçla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yaralı Gökhan Berber 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Cengiz Berber'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavgaya karışan Hasan Y. ve babası Mehmet Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.