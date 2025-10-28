Denizli’de hız tutkusu sonları oldu

Motosiklet kazası, Denizli'de iki genci hayattan kopardı. Kaza, önceki gün Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü, bulvar üzerinde aşırı hızlı seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet aydınlatma direğine çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklet parçalanırken, üzerindeki iki arkadaş yola fırladı.

ÇABALAR YETMEDİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrollerde, yola savrulan Gökhan Güney (41) ve Mevlüt Tefçi'nin (38) ağır yaralı oldukları tespit edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen Gökhan Güney ve Mevlüt Tefçi, aldıkları ağır darbelere yenik düşerek hayatlarını kaybetti. İki arkadaşın vefat haberi, ailelerini ve sevenlerini yasa boğdu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.