Denizli’de yasa dışı kürtaj baskını: 8 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorunun, yasa dışı kürtaj yaparak anne karnındaki 10 haftanın üzerindeki bebekleri düşürdüğünü tespit etti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, önceki gün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet İ.'nin (55), Doktorlar Caddesi'ndeki muayenehanesine operasyon düzenledi. Operasyonda Dr. Mehmet İ. ile eşi Alara İ. (47), tıbbi sekreter Seher Z. (46) ve kürtaj yaptıran bir kadın gözaltına alındı. Soruşturma genişletildi ve toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Dr. Mehmet İ. ile eşi Alara İ. (47) ve tıbbi sekreter Seher Z. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.