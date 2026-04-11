Denizli'de Acil Durum Hastanesi hizmete girdi

Denizli'de Acil Durum Hastanesi hizmete girdi

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Denizli’de Acil Durum Hastanesi hizmete girdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 47 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 3 katlı 7 bloktan oluşuyor. 500 yatak kapasitesine sahip hastanede 104 yoğun bakım yatağı yer alıyor. Sağlık kompleksinde 106 poliklinik, 14 ameliyathane ve 2 anjiyografi ünitesinin yanı sıra MR, 5 röntgen, 8 ultrasonografi ve ERCP ünitesi gibi ileri teknoloji tıbbi cihazlarla hizmet verilecek. Modern yapısı ve teknolojik altyapısıyla dikkati çeken hastanede ameliyathaneler, hastalar ile yakınlarının konforu göz önünde bulundurularak tasarlandı.

