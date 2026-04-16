28 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde mermer fabrikasında üzerine forklift devrilen 28 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mermer fabrikasında işçi olarak çalışan 28 yaşındaki Günay Can'ın üzerine iş makinesi olan forklift devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Günay Can, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç işçinin acı haberi ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Genç yaşta yaşamını yitiren Günay Can'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocabaş Mezarlığı'nda defnedildi.