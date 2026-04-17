Denizli’deki kuyu cinayetinin firarisi Gürcistan’da çıktı

Denizli'de 2013'te kaybolan ve 7 yıl sonra bir su kuyusunda ceset parçaları bulunan Levent Karaduman'ın katil zanlısı olarak aranan kuzeni Ali Osman S.'nin, kaçtığı Gürcistan'da suç işleyerek cezaevine girdiği belirlendi. Kırmızı bültenle aranan zanlı için iade süreci başlatıldı. Denizli'de reklamcılık yapan Levent Karaduman (39), 4 Nisan 2013'te sırra kadem bastı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde Karaduman'ın telefonunun son olarak Baklan ilçesine bağlı Hadim Mahallesi'nde sinyal verdiği belirlendi. Olayın ardından tutuklanan Ali Osman S., yargılama sürecinde "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat etti ve tahliye edildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

İtiraz sürecinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak sanığı "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapse mahkum etti. Dosyanın gittiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise verilen cezayı az bularak, "haksız tahrik indirimi" uygulanmaması gerektiğini ve sanığın "nitelikli hırsızlık" suçundan da cezalandırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Yeniden yargılama süreci başlamadan önce yurt dışına kaçtığı belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten ve iade talebi çıkarıldı. Gürcistan İnterpol birimiyle yapılan yazışmalar sonucunda, Ali Osman S.'nin bu ülkede karıştığı bir suçtan dolayı tutuklu olduğu öğrenildi. Denizli'deki mahkeme heyeti, sanığın iadesinin beklenmesine ve bir sonraki duruşmanın 22 Aralık 2026 tarihinde görülmesine karar verdi.