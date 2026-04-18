Paylaşımlara geçit verilmedi

Denizli Valiliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde okullara yönelik gerçekleştirilen menfur saldırılara benzer olayların kentte yaşanacağı yönünde, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşların korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.