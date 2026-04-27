Akbaş Barajı yüzde 82 doldu

Denizli'nin içme suyu ve tarımsal sulama açısından hayati öneme sahip Akbaş Barajı'nda doluluk oranı yüzde 82'ye ulaşarak son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Denizli'nin can damarı olarak nitelendirilen Akbaş Barajı'nda kış ve ilkbahar yağışlarının etkisiyle su seviyesi önemli ölçüde arttı. 2017 yılında su tutmaya başlayan barajdaki su seviyesi, son dönemdeki yükselişiyle çiftçilerin ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Doluluk oranı, barajın hizmete girdiği tarihten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeler arasında yer aldı. Uzun süredir düşük su seviyesi nedeniyle tedirginlik yaşanan kentte, barajdaki yükseliş memnuniyetle karşılandı.