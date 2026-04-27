Eşya toplama kavgası can aldı

Denizli'de sokak düğünü sonrası çıkan kavgada kan döküldü. Eşya toplama nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünün ardından eşya toplama meselesi yüzünden Ahmet Karaca (20) ile Ramazan Ülgen arasında tartışma çıktı.

MÜDAHALE YETMEDİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet Karaca, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Ramazan Ülgen ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Ülgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.