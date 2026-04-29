Trafikte çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

DENİZLİ Pamukkale'deki Kınıklı Mahallesi'nde seyir halinde olan iki otomobildeki kişiler tartışmaya başladı. Yol kenarına park edilen araçlardan inen kişiler arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Adil Y. ile Hayrı Kutay Ç. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.