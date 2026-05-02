Kitap tanıtımını darağacında yapacak

DENİZLİ eski ANAP Milletvekili Beyhan Aslan, Adnan Menderes'ten Deniz Gezmiş'e, Mustafa Pehlivanoğlu'ndan Necdet Adalı'ya toplumda derin izler ve tartışmalar yaratan 14 idam kararının infazını kaleme aldı. Kendisi de hukuk insanı olan Aslan, Kutuplaştıran İdamlar isimli kitabının tanıtımını da müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi'nde idam sehpası önünde yapacak. Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenci iken 1969 yılında öğrenci olayları nedeniyle 45 gün tutuklu kaldığı Ulucanlar Cezaevi'ni tanıtım öncesi Devlet eski Bakanı Mehmet Çevik ve gazeteci Metin Çınar'la birlikte gezen Beyhan Aslan, gerçekleştiren idam infazlarını hukuki ve sosyolojik açıdan ele aldığını söyledi.