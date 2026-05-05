Aydın’da alevler arasında kalan yaslı çift öldü

DENİZLİ de çıkan yangında alevler arasında kalan yaşlı çift, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekilli ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde meydana gelen ev yangını can aldı. Abdullah Gürler (76) ve eşi Fatma Gürler'in (74) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, içeride bulunan yaşlı çift dışarı çıkamayarak mahsur kaldı. Olay yerine gelen ekipler, alevlerin arasındaki çifti kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Tüm müdahalelere rağmen Abdullah Gürler ve Fatma Gürler'in cansız bedenlerine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında hayatını kaybeden Gürler çifti, Üçkuyu Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.