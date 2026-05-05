Denizli'de acı olay! Yaşlı çift yanarak can verdi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında Abdullah Gürler (76) ile eşi Fatma Gürler (74), hayatını kaybetti. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA

Bekili'nin kırsal Üçkuyu Mahallesi'nde, dün saat 16.00 sıralarında Abdullah-Fatma Gürler çiftine ait tek katlı ahşap evde evde yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıkan yangın sonucu alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri 1 saatte söndürdü. Eve giren itfaiye ekipleri Abdullah Gürler ile eşi Fatma Gürler'in cesetleri ile karşılaştı. Cansız bedenler otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

