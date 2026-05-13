Denizli'nin Çardak ilçesinde bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında, devrilen depo kapısının altında kalan işçi hayatını kaybetti. Çardak Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 44 yaşındaki Gökhan Ergin, depodan çıktığı esnada kapı üzerine devrildi. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Gökhan Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. İş kazasında hayatını kaybeden tekstil işçisinin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.