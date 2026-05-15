Asfalt yola duvar engeli

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde, 1970 yılında babası tarafından inşa edilen evde tek başına ikamet eden Sami Acar, geçtiğimiz günlerde hayatının şokunu yaşadı. Belediye tarafından asfaltı dökülen ve kaldırımı yapılan yolun bir kısmı ile önündeki boş alan, "tapulu arazim" iddiasında bulunan bir vatandaş tarafından briketlerle örülerek kapatıldı. Kapatılan alanın Sami Acar'ın evinin tam giriş kapısına denk gelmesi, eve girişi zorlaştırdı.

'EKİPLER TUTANAK TUTTU'

Sami Acar, "30 Nisan tahinde dışarıdan bir gürültü duydum. Dışarıya çıkıp baktığımda kişi kepçe yardımıyla buraya tuğla indiriyordu. Ne yapacağını bilmediğim için tekrar içeri girdim. Bir süre sonra tekrar çıktığımda yolu ve kapımın önüne duvar ördüğünü gördüm. Ne yaptığını sorduğumda buranın kendisine ait olduğunu ve arsasının etrafını çevirdiğini söyledi. Hemen durumu jandarmaya ihbar ettim. Jandarma ve zabıta ekipleri olayla ilgili tutanağı tutup buradan ayrıldı. Şu an durum adliyeye sevk edildi. Bu ev bana annemden babamdan kaldı, burası 1970 yılında yapıldı. Bu ev yapıldığından beri girişimiz hep bu kapıdandı. Belediye de vatandaşın arsasına kaldırım ve asfalt yaptı" ifadelerini kullandı.

ŞAHSİ MAĞDURİYET

Belediyeyi arayarak yardım istediğini ancak yardımcı olunamayacağı ifade edildiğini belirten Sami Acar, "Evime girip çıkmak için duvarın üzerinden atlıyorum. Bu mağduriyet şahsi mağduriyet olarak görülüyor. Hiçbir kurum yardım etmiyor. Ben yolumun geçeceği kadar yeri satın almak istiyorum. Bu konuda da yardımcı olmuyorlar.Arabamı, motosikletimi otoparkıma bahçeme sokamıyorum. Hadi bunlar önemli değil yarın havalar soğuduğunda odun kömür taşımak istesem nereden taşıyacağım" diye konuştu.