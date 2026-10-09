Torbacılara geçit yok

DENİZLİ'DE Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, uyuşturucu hap, eroin ve esrar ele geçirildi. Zanlıların adres ve araçlarında yapılan aramalarda 14 parça halinde toplam 525 gram metamfetamin, 15 parça halinde 3 bin 538 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (uç), 38 adet sentetik ecza hap, 6 parça halinde 3,45 gram eroin ve 3,50 gram esrar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 hassas terazi, 1 makas ve uyuşturucu madde kullanma aparatları da bulundu. Operasyon kapsamında TCK 188. Maddesi kapsamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 12 zanlıdan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10'u tutuklandı.