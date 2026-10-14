Komşu aileler silahla çatıştı: 5 kişi yaralandı

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesiHamam Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Karahasan Caddesi'nde, geçmişte kız alıp verme konusundan aralarında husumet bulunan iki komşu aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine iki grupta birbirlerine silahla ateş açtı. Çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. polis ekiplerinin güçlükle araya girdiği olayda yaralanan E.C.D., M.T., S.D., T.D., C.D. ve B.D. hastaneye kaldırıldı.

POLİS GELİNCE KAÇTILAR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin olay yerine geldiğini gören şüpheliler ise yaya halinde bölgeden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sonucu, 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.