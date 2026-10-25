'Yer altındaki gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası kendi rekorunu kırdı

'UYGUN ORTAMLAR YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kaklık Mağarası'nın ziyaretçi sayısının her yıl arttığını belirterek, "2025 yılında öğrenci, yaşlı, engelli ücretsiz olanlarla birlikte 350 bin ziyaretçi varken bu sayı bu yıl 650 bine ulaştı. Gün geçtikçe ziyaretçi rakamları artıyor. Tanınırlığı, bilinirliği ulusal düzeyde artıyor. Bu da Kaklık Mağarası'nın değerinin kabul gördüğü anlamına geliyor. Büyük gruplar halinde ziyaretçiler oluyor. Ülkemizde yaşayan herkesin Kaklık Mağarası'nı en az 1 kez ziyaret etmesini ve deneyimlemesini istiyorum. Belediye olarak burada halkımıza uygun ortamlar yaratmaya çalışıyoruz" dedi.