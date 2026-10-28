Billboardlara taşan sevgi

DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesinde yaşayan bedensel engelli İbrahim Çatal (35), eşine ve kızına olan sevgisini şehrin billboardlarına taşıdı. Eşi Senem (28) ve kızı Rota (3) için hazırlattığı aile fotoğrafı ve duygusal mesajıyla sürpriz yapan Çatal, yüreklere dokundu.

'UNUTMAYIN'

ÇATAL, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Kınıklı Mahallesi'ndeki billboarddaki aile resimlerinin yanında 'Bu dersin finali yok. Hayat aileyle güzel. Vizeler geçer, finaller biter ama aileyle geçirilen zamanların telafisi yoktur. Sevdiklerinize sarılmayı unutmayın', diğer billboarda ise 'Dünyaya bir kez geldim, sizi bin kez seçerdim, iyi ki benim ailemsiniz' mesajına yer verdi.