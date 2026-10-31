Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan ve eşi hesap veriyor

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ekim'de Merkezefendi Belediyesi'ne rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap suçlarından operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan, belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye çalışanları ile inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında inşaat firması yetkilisi 7 kişi, alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, belediye başkan yardımcısı ve belediye müdürlerinin de aralarında bulunduğu 3 kişi 28 Ekim'de adliyeye sevk edilmiş, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başkan Doğan ve eşinin de aralarında bulunduğu 17 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik tedbirleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.