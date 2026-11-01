Resim aşkıyla lösemiyi yendi

Denizli'de yaşayan elektrik teknisyeni Aslan Aypaz (52) ile Nesrin Aypaz'ın 3 çocuğundan biri olan Tuğba Aypaz, 2012 yılında okulda rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma, ateş ve sürekli uyku hali şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Tuğba'ya ilk olarak grip teşhisi konuldu. Ancak şikayetleri devam edince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Tuğba Aypaz, yapılan tetkiklerde lösemi tanısı aldı. Hastalığın son evresinde olduğu belirlenen Aypaz, tedaviye alındı. Doktorlar ailesine, yaşama şansının çok düşük olduğunu belirtip, 'Sabaha çıkmaz' dedi. Ancak Tuğba Aypaz yoğun bakımdan çıktı. Tedavi sürecinde hastane odasında kara kalem çalışması yapan Tuğba Aypaz'ın bu süreçte resme olan ilgisi arttı. İspanya'dan getirilen kordon kanı nakli yapılan Tuğba, ailesinin, doktorların ve hemşirelerin desteğiyle 1 yıl önce lösemiyi yendi. Aypaz, hayranı olduğu şarkıcı İsmail YK'nın da kara kalem resmini çizdi. O dönem şarkıcıyla telefonla görüşen Tuğba Aypaz'ın, aradan geçen 14 yılın ardından hayali gerçekleşti. Aypaz, hayranı olduğu şarkıcıyla Denizli'deki konserinde buluşup, çizdiği resmi hediye etti. Aypaz, daha sonra Semicenk ve yazar Işıl Işık'a da resimlerini ulaştırdı.

Hayranı olduğu şarkıcı İsmail YK ile bir araya gelen Tuğba, çizdiği resmi hediye etti.

HASTALIĞI DÜŞÜNMEDİ

Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nden mezun olan ve kendisi gibi tedavi gören çocuklara moral vermek istediğini söyleyen Tuğba Aypaz, kara kalem çalışmalarının yanı sıra kot pantolonların üzerine akrilik boya kullanarak karakterler çizdiğini ve resim konusunda kendini geliştirmeye devam ettiğini belirtti. Yaşama azmini hiç kaybetmediğini ve tedavi sürecinde resim yaparak moral bulduğunu anlatan Aypaz, "Bir mucizeyle gözlerimi açtım, hayata tutundum. Tedavi sürecinde hastanede kendimi resimlere ve bilgisayar oyunlarına verdim. Resim yapmayı öğrendim. Kaldığım odayı resimlerle süsledim. Araştırdım, kendimi geliştirdim, sürekli çizdim, hiç bırakmadım. Benden sonra gelen çocuklar bile odayı çok sevdi. Hastalığımı hiç düşünmedim. Kafamı sürekli resim yaparak dağıttım, hayata bağlı kaldım ve yaşama geri döndüm. Hastalığı yendim ve artık başka hastalara umut olmak istiyorum. Ben son evreden kurtulmuş biriyim. Bütün zorlukların üstesinden gelinebileceğini biliyorum, yeter ki moral ve mutluluk olsun" diye konuştu.