Yeni Partili Şeniz Doğan ve eşi cezaevine gönderildi

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin işlemleri önceki gün gece yarısından sonra neticelendi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan, Yeni partili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit, Mali Hizmetler Müdürü Yurdagül Okkacı ve iş insanı Abdullah Hülagü cezaevine gönderildi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın savcılıkta 40 sayfa ifade verdiği öğrenildi.

ETKİN PİŞMANLIK İTİRAFI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 27 Ekim'de başlattığı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklanan iş İnsanı Abdullah Hülagü'nün, Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri'nden alt ve üst yapı şeklinde ihaleler aldığı, hakediş ücretinden daha az fiyata işi mal ettiği, arada ki farkı Belediye ile paylaştığı ortaya çıkmıştı. Mütahitlerden daire talep edildiği, karşılığında ise 100 dairelik ruhsat yerine 110 dairelik ruhsatlar verildiği tespit edildi. Rüşvet olarak alınan dairelerin ise, zanlıların yakınlarının üzerine geçirildiği belirlendi. Geçtiğimiz hafta duruşması olan tutuklu Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın etkin pişmanlık doğrultusunda itiraflarda bulunduğu kaydedildi.

YENİ PARTİ YİNE SAVUNDU

Üçüncü operasyonda serbest kalan müteahhitler, R.T, S.Ö ve diğer müteahhit A.Ç. ve Şeniz Doğan'ın önceki şoförü G.S'nin etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldukları ve belediyede dönen rüşvet çarkı ile ilgili ifade verdikleri öğrenildi. Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon polis tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında yapılmış ve "rüşvet" soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Öte yandan, gözaltına alınanların adliyeye sevk edilmelerinden itibaren YENİ Parti yetkilileri ve üyeleri de adliye önünde kararı beklemeye başladı. Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, burada yaptığı açıklamada, suçu ve suçluları pişkince savunmaya devam etti. Horzum, Şeniz Doğan'ın 2024 yerel seçimlerinde yüzde 60 dolayında oy aldığını belirterek garip bir savunma yaptı.