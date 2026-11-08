Denizli’de 114 milyonluk siber dolandırıcılık

DENİZLİ'DE, internet üzerinden açılan sahte ilanlarla 59 ilden 127 kişiyi 114 milyon TL dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan 11 şüphelinin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin MASAK raporlarında toplam 114 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere de el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.