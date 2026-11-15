Denizli’de baba oğul aynı kazada can verdi

Denizli'de gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, bir aileyi yasa boğdu. Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında Metin Bilge (21) yönetimindeki hafif ticari araç, gece saatlerinde aşırı süratli şekilde ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yoldan çıkarak elektrik direğine büyük bir hızla çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç adeta hurda yığınına dönüşürken, sürücü ve babası araç içerisinde sıkıştı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 21 yaşındaki sürücü Metin Bilge'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta sıkışan Metin Bilge'nin cenazesi, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu çıkarılabildi. Genç sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçta yolcu konumunda bulunan baba Levent Bilge (50) ise ağır yaralı olarak araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen baba Bilge de kurtarılamadı. Baba ve oğlun ölüm haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

YAN YANA GÖMÜLDÜLER

Aynı kazada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Metin Bilge ve babası Levent Bilge, yan yana toprağa verildi.