Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazası iki can aldı. Karakurt Mahallesi yakınlarında Denizli'den Honaz yönüne doğru ilerleyen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette seyreden Mehmet Yenitürk (48) yönetimindeki 20 H 4475 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan traktör takla atarak devrildi. Otomobil ise çarpmanın etkisiyle savrulup yol dışına çıktı.

ÇABA SONUÇ VERMEDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, kazada traktörde bulunan Nurcan Yenitürk'ün (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Traktör sürücüsü Mehmet Yenitürk ile kazada yaralanan 4 kişi için ise ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Yenitürk, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece feci kazada yaşamını yitirenlerin sayısı ikiye yükseldi. Aynı traktörde bulunan eşlerin yaşamını yitirmesi yakınlarını ve bölge halkını yasa boğdu. Kazada yaralanan 4 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybeden Nurcan Yenitürk'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.