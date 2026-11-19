DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem yönetimine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kalırken, aralarında eski dönemin danışmanı olan Mehmet Çağrı Sebzeci'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Bir kişi ise ev hapsi cezası aldı. Sebzeci'nin evinin bahçe düzenlemesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi araç gereçlerini ve personelini kullanıp, kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi. Dönemin park bahçeler müdürü Ergin Ünver, Belediye araçları sorumlusu Hamza Ünver ile Belediye personeli Ali Şenel'de aynı gerekçe ile tutuklandı.