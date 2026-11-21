Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kazada, 93 yaşındaki Hasan Hüseyin Büyükelyas yaşamını yitirdi. Kaza, Tavas ilçesine bağlı Samanlık Mahallesi'nde, Denizli-Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kale istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan hafif ticari pick-up, 93 yaşındaki Hasan Hüseyin Büyükelyas'ın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam ağır şekilde yaralandı. Yapılan kontrollerde Büyükelyas'ın hayatını kaybettiği belirlendi.